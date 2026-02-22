Il Milan Esplosivo di Allegri | la sfida al Parma affidata al tandem Leão-Pulisic

Il Milan ha deciso di affidare la partita contro il Parma al talento di Leão e Pulisic. La scelta deriva dalla volontà di sfruttare la loro velocità e capacità decisiva in attacco. Allegri si concentra sulla strategia offensiva, puntando su queste due stelle per ottenere il risultato. La squadra si prepara a scendere in campo alle 18:00, con l’obiettivo di mettere in difficoltà la difesa avversaria. La sfida si gioca a San Siro, davanti ai tifosi rossoneri.

© Milanzone.it - Il “Milan Esplosivo” di Allegri: la sfida al Parma affidata al tandem Leão-Pulisic

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida di San Siro contro il Parma, programmata per le 18:00, Massimiliano Allegri rompe gli indugi e punta tutto sulla qualità dei suoi uomini più rappresentativi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico rossonero ha deciso di affidare le chiavi dell’attacco a Rafael Leão e Christian Pulisic, schierandoli insieme dal primo minuto per quella che è, sorprendentemente, solo la quarta volta in questa stagione. Un dato che certifica quanto le assenze e le rotazioni forzate abbiano finora limitato il potenziale bellico del “Diavolo”. Il tabù della coppia titolare: solo tre precedenti da agosto. 🔗 Leggi su Milanzone.it Milan, il miracolo di Allegri: vola senza Pulisic e Leao grazie al misticismo tatticoIl Milan di Allegri vola alto anche senza Pulisic e Leao. Allegri avvisa il Milan: “Attenzione al Genoa”. Modri? guida, Leão-Pulisic davantiMassimiliano Allegri ha condiviso alcune indicazioni sulla possibile formazione del Milan in vista della partita contro il Genoa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LEAO-PULISIC MILAN ESPLOSIVO; Assalto esplosivo a sportello bancomat di una banca in Valsamoggia; Dove vedere Pisa-Milan e le gare delle Olimpiadi di oggi, venerdì 13 febbraio; Allerta bomba negli uffici Ubisoft Montpellier: evacuate 800 persone. Un esplosivo @lucaserafini4 sul caso #Bastoni, il video completo sul canale youtube di #Milancommunity @fanpiùattivi - facebook.com facebook #calciomercato #milan #SempreMilan Milan, contatto per #McKennie. #Lewandowski ancora in corsa. Bomba #Pulisic. #Ibrahimovic ha parlato con ... x.com