L’Inter mette già la sesta Dimarco-Thuram | Parma ko Chivu vola prove di fuga

L’Inter prosegue il suo cammino con sei vittorie consecutive, consolidando la posizione in classifica. La recente vittoria contro il Parma, grazie alle prestazioni di Dimarco e Thuram, testimonia la crescita della squadra. Intanto, Chivu, ex giocatore e ora allenatore, guida il Parma verso un momento di difficoltà. La stagione si rivela complessa per entrambe le squadre, con l’Inter che punta a mantenere il ritmo e il Parma che cerca di risalire.

Un anno salvezza, un anno dannazione. L’ex Chivu, fautore la scorsa stagione della permanenza in serie A del Parma, ha sconfitto gli emiliani in casa loro, al Tardini, con un’ Inter in stato di grazia e alla sesta vittoria di fila. Così in stato di grazia da tenere saldamente il gioco nella metà campo avversaria per tutti i primi dieci minuti di gioco - con Lautaro già pronto a segnare al terzo minuto, di esterno destro – e cioè fino al primo, serio contropiede dei ducali. Pio Esposito firma il primo tiro in porta, parato da Corvi, all’11’, su assist di Luis Henrique che bissa con Bisseck al 14’: questa volta, il tiro finisce sulla traversa, deviato da Corvi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Inter mette già la sesta. Dimarco-Thuram: Parma ko. Chivu vola, prove di fuga Leggi anche: Parma Inter 0-2, decidono Dimarco e Thuram: prove di fuga per i ragazzi di Chivu in attesa di Milan Genoa Leggi anche: Parma-Inter 0-1, Dimarco e Thuram espugnano il Tardini: Chivu primo in classifica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. PARMA-INTER 0-1 (67'): PALLA GOL ALLUCINANTE SUCIC Mkhitaryan mette in porta Sucic che si mangia un gol incredibile!! - facebook.com facebook LA CLAMOROSA PORCATA VISTA STASERA IN ATALANTA-ROMA, CON L’ANNULLAMENTO DEL GOL DI SCAMACCA, MI METTE UNA PAURA TREMENDA. TUTTO NASCE DAL VAR, MARESCA. E SAPETE CHI SARÀ DOMANI AVAR IN INTER-BOLOGN x.com

