Addio Inter se ne va da De Rossi | dai nerazzurri al Genoa
Dopo anni di militanza, Daniele De Rossi potrebbe lasciare l'Inter per approdare al Genoa. Le trattative tra i club sono in corso, con il Genoa che ha avviato i contatti ufficiali per definire il trasferimento. La possibile cessione rappresenta un importante cambiamento nella carriera del calciatore, che si appresta a intraprendere una nuova esperienza nel campionato italiano.
Un calciatore dell’Inter appare destinato a salutare i nerazzurri per passare al Genoa con i rossoblu che hanno preso contatti con il club meneghino per chiudere l’affare. Daniele De Rossi potrebbe avere un nuovo rinforzo dal mercato con il Genoa che guarda con attenzione in casa Inter per trovare una pedina importante da regalare al proprio tecnico. Inter, affare col Genoa (Ansa Foto) – calciomercato.it Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra i due club per cercare di capire se ci siano i margini per chiudere un affare in prestito con il Genoa che, galvanizzato dal successo interno sul Cagliari, vuole provare a proseguire nel suo buon momento e centrare la salvezza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
