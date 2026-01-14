Dopo anni di militanza, Daniele De Rossi potrebbe lasciare l'Inter per approdare al Genoa. Le trattative tra i club sono in corso, con il Genoa che ha avviato i contatti ufficiali per definire il trasferimento. La possibile cessione rappresenta un importante cambiamento nella carriera del calciatore, che si appresta a intraprendere una nuova esperienza nel campionato italiano.

Un calciatore dell’Inter appare destinato a salutare i nerazzurri per passare al Genoa con i rossoblu che hanno preso contatti con il club meneghino per chiudere l’affare. Daniele De Rossi potrebbe avere un nuovo rinforzo dal mercato con il Genoa che guarda con attenzione in casa Inter per trovare una pedina importante da regalare al proprio tecnico. Inter, affare col Genoa (Ansa Foto) – calciomercato.it Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra i due club per cercare di capire se ci siano i margini per chiudere un affare in prestito con il Genoa che, galvanizzato dal successo interno sul Cagliari, vuole provare a proseguire nel suo buon momento e centrare la salvezza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio Inter, se ne va da De Rossi: dai nerazzurri al Genoa

Leggi anche: Genoa Inter, un dato dall’approdo di De Rossi in panchina fa tremare i nerazzurri

Leggi anche: Genoa-Inter, De Rossi sbrocca: "Sono il veleno! Non me ne parlate più"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Milan raggiunge un rocambolesco pareggio con il Genoa di De Rossi ma l’Inter se ne va; La verità di Florenzi sull'addio alla Roma: Mourinho voleva che rimanessi, qualcuno glielo ha impedito; Dzeko-Fiorentina, aria di addio: De Rossi lo vuole al Genoa; Calciomercato live: Roma su Malen in attesa di Raspadori, Mingueza nel mirino della Juve, Nuno Tavares verso l'addio, Fabbian piace in....

Il calciatore dice addio all’Inter: ora è ufficiale, c’è anche l’annuncio! - Dopo settimane di attesa, ora il futuro del calciatore è deciso. spaziointer.it