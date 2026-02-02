La Salernitana non va oltre il pareggio contro il fanalino di coda Giugliano. La squadra di casa segna per prima, ma poi subisce il gol del pareggio e non riesce a trovare la vittoria. I tifosi, delusi, contestano i giocatori e chiedono più impegno. La situazione si fa complicata per i granata, che si allontanano sempre di più dalla zona playoff.

Ieri, la Salernitana ha colto un risultato deludente, pareggiando 1-1 contro il Giugliano, ultimo in classifica, un esito che ha suscitato fischi e malcontento tra i tifosi presenti. I granata hanno sprecato una grande opportunità per ridurre il divario con le rivali nella corsa ai playoff, lasciando ora il Benevento a ben otto punti di distanza.

© Cilentoreporter.it - La Salernitana si complica la vita: clamoroso pareggio in casa contro l’ultima in classifica

