Il jet privato di Jutta Leerdam coi palloncini arancioni e i cuscini Hermès da 1000 euro

Jutta Leerdam ha scelto di partire dal villaggio olimpico a bordo di un jet privato di lusso, decorato con palloncini arancioni e cuscini Hermès dal valore di mille euro. La campionessa olandese ha preferito questa soluzione per evitare i mezzi pubblici, portando con sé alcuni oggetti firmati che riflettono il suo stile. L’aereo si è alzato in volo con un’atmosfera di festa, attirando l’attenzione di chi seguiva le sue mosse. La sua partenza ha suscitato molte curiosità.

Olimpiadi 2026, Jutta Leerdam oro nei 1000 m di pattinaggio velocità: la festa coi fan a MilanoJutta Leerdam conquista l’oro nei 1000 metri di pattinaggio velocità a Milano.

Jutta Leerdam e quel reggiseno da un milione di dollari. È il marketing, bellezza!Jutta Leerdam ha fatto scalpore indossando un reggiseno da un milione di dollari, attirando l’attenzione di molti.

La pattinatrice olandese Jutta Leerdam si è consacrata campionessa olimpica nei 1.000 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, dove inoltre ha stabilito un record olimpico. Dopo la gara, una fotografia in cui appare - facebook.com facebook

‘DOLCE VENERE DI RIMMEL’ A CHI LA GNOCCHISSIMA JUTTA LEERDAM RISPONDE ALLE CRITICHE PER IL TRUCCO.. x.com