Olimpiadi 2026 Jutta Leerdam oro nei 1000 m di pattinaggio velocità | la festa coi fan a Milano

Jutta Leerdam conquista l’oro nei 1000 metri di pattinaggio velocità a Milano. La gara si è conclusa con un finale emozionante alla Milano Speed Skating Arena, dove la campionessa olandese ha festeggiato insieme ai fan. La vittoria ha scatenato la gioia degli spettatori e ha reso memorabile la giornata di sport.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.