Olimpiadi 2026 Jutta Leerdam oro nei 1000 m di pattinaggio velocità | la festa coi fan a Milano
Jutta Leerdam conquista l’oro nei 1000 metri di pattinaggio velocità a Milano. La gara si è conclusa con un finale emozionante alla Milano Speed Skating Arena, dove la campionessa olandese ha festeggiato insieme ai fan. La vittoria ha scatenato la gioia degli spettatori e ha reso memorabile la giornata di sport.
I 1000m femminili di pattinaggio velocità alla Milano Speed Skating Arena si sono chiusi con un finale degno di una sceneggiatura cinematografica. La favoritissima olandese Jutta Leerdam ha conquistato la medaglia d’oro con una prestazione magistrale, fermando il cronometro a 1:12.31 e stabilendo il nuovo record Olimpico. Dopo l’impresa Leerdam, fidanzata dello youtuber Jake Paul che era sugli spalti, ha festeggiato la sua medaglia d’oro con i fan a Milano. Centinaia di persone l’hanno acclamata quando è apparsa sul palco della Team Netherlands House. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, 1° oro per l’Italia con Francesca Lollobrigida, record olimpico nei 3000m del pattinaggio di velocità in 3’54?28 - VIDEO
La prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva grazie a Francesca Lollobrigida.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, primo oro per l’Italia con Francesca Lollobrigida, record olimpico nei 3000 m del pattinaggio di velocità in 3’54?28 - VIDEO
L’Italia mette subito il piede sull’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026.
