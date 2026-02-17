Jutta Leerdam ha fatto scalpore indossando un reggiseno da un milione di dollari, attirando l’attenzione di molti. La campionessa olandese ha approfittato del suo successo ai Giochi di Milano Cortina per lanciare una campagna pubblicitaria. La sua scelta di abbigliamento ha attirato i riflettori sui social, generando un grande interesse tra fans e media.

Dopo l’oro olimpico, la pattinatrice olandese Jutta Leerdam pare aver centrato anche un jackpot milionario. Dopo il trionfo nei 1.000 metri ai Giochi di Milano-Cortina – con tanto di record olimpico – la ventisettenne ha abbassato la zip della tuta mostrando il reggiseno bianco firmato Nike, suo sponsor da anni. L’immagine, con le lacrime che le rigavano il viso, ha fatto il giro del mondo in poche ore ed è stata rilanciata dal colosso dell’abbigliamento sportivo, che l’ha condivisa con i suoi quasi 300 milioni di follower. Secondo l’esperta di marketing Frederique de Laat, l’operazione potrebbe valere oltre un milione di dollari per l’atleta olandese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jutta Leerdam e quel reggiseno da un milione di dollari. È il marketing, bellezza!

Jutta Leerdam, l’oro olimpico e quel pregiudizio sul make-up A Milano-Cortina, l’atleta olandese Jutta Leerdam è salita sul gradino più alto del podio nella gara dei 1000 metri di pattinaggio di velocità, sfidando le critiche che le attribuivano un’immagine troppo femminile e poco concentrata sulla sportività a causa del trucco che indossa.

Jutta Leerdam conquista l’oro nei 1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.