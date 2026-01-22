Mancano tre mesi a Macfrut +28% dell' area espositiva Il presidente Neri | Siamo soddisfatti del lavoro
A tre mesi dall'inizio, Macfrut si avvicina con un aumento del 28% dell’area espositiva, confermando il crescente interesse del settore. Il presidente Neri esprime soddisfazione per il lavoro svolto finora, mentre la macchina organizzativa procede con preparativi accurati. La manifestazione internazionale dedicata all’ortofrutta si terrà dal 21 al 23 aprile 2026, offrendo un’importante occasione di confronto e sviluppo per gli operatori del comparto.
Viaggia a pieno regime la macchina organizzativa di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta (21-23 aprile 2026). A tre mesi dall’appuntamento al Rimini Expo Centre registra un incremento del +28% della superficie espositiva sullo stesso periodo dello scorso anno, a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Manovra, Malan (FdI): "Siamo prontissimi, si è fatto un grande lavoro, siamo soddisfatti" – Il video
Leggi anche: Macfrut, avocado e mango saranno i prodotti protagonisti dell'area del Centro America
Argomenti discussi: Fugge dagli Usa dopo una truffa da 20 milioni di dollari, ma mancano i documenti per l'estradizione: cittadino svizzero scarcerato a Bari; La crisi demografica in Cina: mancano all’appello più di tre milioni di bambini; Sassuolo, effetto Berardi. Quando manca, si vede; Mancano pediatri, nuovo bando dell’Apss: si cercano medici in otto comuni.
Arrestato a Bari dopo 26 anni di latitanza, viene scarcerato dopo 3 mesi: Mancano documenti per l’estradizionePer mancanza di documenti a supporto della richiesta di estradizione, è stato scarcerato, dopo ... msn.com
Salvini, a 3 mesi alle Olimpiadi 'diamo tutto'Mancano tre mesi e quindi diamo tutto: Mi auguro che tutti i protagonisti sul territorio, a partire dalle amministrazioni comunali coinvolte, quindi Milano, Bormio, Livigno usino al massimo il Natale ... ansa.it
Da un paio di mesi mancano nella nostra fattoria… Clara ultima asinella del branco storico, compagna di passeggiate e attività e Puffo cavallino dolce e curioso, buffo e gentile. Questa è la natura, ricca e severa. Che ci insegna che ogni cosa va vissuta co facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.