Ospite di Luca Sommi in occasione della seconda puntata di Lezioni Private, in onda questo sabato 27 dicembre alle 21:30 e per altri due sabati in prima serata sul canale Nove, la storica inviata Rai Giovanna Botteri, insieme al conduttore, ragiona sul rischio che il racconto dei social media diffonda disinformazione. “Prendi un esempio stupido e piccolissimo: quando con l’intelligenza artificiale o un software metti la mappa per arrivare in un posto, se tu conosci quel posto, ti rendi conto che ti danno dei percorsi obbligati che non sono necessariamente né quelli giusti né quelli migliori da fare, e la stessa cosa vale per l’ informazione online”, continua la giornalista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giovanna Botteri a Lezioni Private: “I social media sono pericolosi per l’informazione, l’unica trincea saranno i giornalisti”

