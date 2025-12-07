Chi era l’ex marito e chi è la figlia di Giovanna Botteri

Lanfranco Pace è stato l’ex marito della famosa giornalista Giovanna Botteri e padre di Sarah Ginevra Pace, trentenne manager per un’importante azienda italiana. L’ex marito è morto nel 2023. Chi era l’ex marito di Giovanna Botteri. Nel corso della sua carriera si è cimentato anche nell’esperienza di scrittore e il suo primo libro, uscito nel 2007, è stato dedicato a Nicolas Sarzoky, ventitreesimo presidente della Repubblica francese, dal 16 maggio 2007 al 15 maggio 2012. Lanfranco Pace, prima delle nozze con Giovanna Botteri, è stato unito in matrimonio con un’altra reporter, Stefania Rossini, dalla quale ha avuto anche una figlia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

