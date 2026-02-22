Il Galà dello Sport Pisano 2026 Ospite speciale Umberto Pellizzari

Umberto Pellizzari, noto apneista e detentore di record mondiali, partecipa al Gala dello Sport Pisano 2026, che si svolge giovedì alla Stazione Leopolda. La sua presenza attira molti appassionati di sport acquatici e aumenta l’interesse verso l’evento. L’appuntamento inizia alle 17.30 e riunisce atleti e appassionati locali per celebrare le imprese sportive della regione. La serata promette momenti di incontro e spettacolo dedicati agli sport estremi.

L'appuntamento è per giovedì, a partire dalle 17.30, alla Stazione Leopolda, il Gala dello Sport Pisano 2026, l'evento dedicato al mondo sportivo del territorio che vedrà la partecipazione straordinaria di Umberto Pellizzari, apneista di fama internazionale e protagonista di numerosi record mondiali. La serata rappresenta un momento di riconoscimento e valorizzazione dell'attività sportiva locale e sarà caratterizzata dalla premiazione degli atleti che si sono distinti per meriti sportivi nel 2025. L'iniziativa intende celebrare non solo i risultati agonistici, ma anche l'impegno, la dedizione e i valori che lo sport esprime all'interno della comunità.