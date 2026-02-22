Il futuro del welfare passa dalla cultura condivisa Gli spunti di Monti

Il dibattito sulla pensione integrativa è diventato centrale nelle discussioni europee, a causa dell’invecchiamento della popolazione e della pressione sui sistemi pubblici. Monti sostiene che sviluppare una cultura condivisa sulla previdenza privata possa rafforzare la stabilità finanziaria degli Stati membri. Le aziende e i cittadini devono affrontare questa sfida, investendo in soluzioni di risparmio a lungo termine. L’obiettivo è creare un sistema più solido e sostenibile per le future generazioni.

Tra i tanti tavoli che impegnano l'Unione Europea, un ruolo di particolare rilievo lo gioca il tema della pensione integrativa, che sta diventando sempre più centrale all'interno delle pianificazioni economiche e finanziarie di medio-lungo termine per gli stati Ue. Per farla breve, il sistema pensionistico tradizionale sta mostrando, sotto il peso dell'incremento generale del debito pubblico e dell'invecchiamento della popolazione, segni di debolezza strutturale che preoccupano non poco i decisori pubblici. La soluzione, da molti prospettata come la più adeguata alle attuali condizioni, è un sistema multifattoriale, con la previsione di sistemi di previdenza pubblica che si associano a sistemi di previdenza complementare, a loro volta integrati dal risparmio individuale.