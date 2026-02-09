Balneari il Salento chiede certezze | Il futuro del turismo passa dalla chiarezza normativa

Da lecceprima.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore balneare nel Salento chiede risposte chiare. Gli operatori locali vogliono capire come si svilupperà il loro futuro, tra nuove regole europee e la tutela di decenni di investimenti. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

LECCE – Il settore balneare pugliese è a un bivio. Tra la necessità di adeguarsi alle direttive europee sulla libera concorrenza e l'esigenza di tutelare decenni di investimenti locali, il dibattito si infiamma. In un incontro indetto da Confcommercio Lecce, i vertici dell'associazione.

