Il titolo di Capitale della cultura passa a L’Aquila il sindaco Miccichè | Abbiamo creato sviluppo per il futuro

L’Aquila ha preso il testimone come Capitale italiana della cultura, succedendo ad Agrigento. Il sindaco Miccichè sottolinea come questa occasione rappresenti un passo importante per lo sviluppo della città e per valorizzare il patrimonio culturale locale. La designazione mira a promuovere iniziative volte a rafforzare l’identità culturale e a favorire un futuro sostenibile, mantenendo vivo il patrimonio storico e artistico dell’Aquila.

La città di Agrigento ha ceduto lo scettro di Capitale italiana della cultura a L'Aquila che sarà detentrice del titolo per l'anno in corso. La cerimonia di avvicendamento si è svolta in un teatro Pirandello semi deserto, fra le assenze istituzionali, forse più di altre, hanno pesato quelle dei.

Agrigento 2025 chiude l’anno da Capitale italiana della cultura. Il testimone passa a L’Aquila 2026 - Tutti i 44 progetti realizzati, il passaggio a L’Aquila 2026. laquilablog.it

Capitale italiana della cultura, Agrigento passa il testimone a L’Aquila - AGRIGENTO (ITALPRESS) – Con la conclusione del 2025 si chiude ufficialmente Agrigento Capitale Italiana della Cultura che passa il testimone a L’Aquila, capitale nel 2026. italpress.com

#Gaeta ha scelto il logo con cui concorrerà per vincere il titolo di Capitale del mare 2026.

N C Policoro si candida a Capitale italiana del Mare 2026 Il Comune di Policoro ha ufficialmente annunciato la propria candidatura per il titolo di "Capitale italiana del Mare 2026", iniziativa promossa dalla Presidenza del Co

