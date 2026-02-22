Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire un desiderio di giustizia sociale sulle macerie del Sogno

Titolo: Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire Titolo originale: Dead Man’s Wire Regia: Gus Van Sant Paese di produzione anno durata: USA 2025 105 min. Sceneggiatura: Austin Kolodney Fotografia: Arnaud Potier Montaggio: Sear Klein Suono: Danny Elfman Cast: Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Al Pacino, Cary Elwes, Colman Domingo, Myha’la, John Robinson, Jordan Claire Robbins, Andy S. Allen, Katie Kinman, Don Overstreet, Mark Helms, Vinh Nguyen, Michael Ashcraft Produzione: Elevated Films, Pinstripes, Balcony 9 Productions, Co Created Media, Peak Distribution Partners, Pressman Film, SIPUR, Va Bene Productions, Wrong Turn Productions Distribuzione: Bim Distribuzione Programmazione: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio, Treviglio Anteo spazioCinema “The Revolution Will Not Be Televised” di Gil Scott-Heron ritorna, come parola in codice, in “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, tra i migliori film della scorsa annata cinematografica, ma anche nel recente “ Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire ”, al cinema dal 19 febbraio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire, recensione: Gus Van Sant dirige un Bill Skarsgård magnetico

Leggi anche: Il filo del ricatto - Dead Man's Wire, la clip esclusiva mostra "il cavo dell'uomo morto"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire – Programmazione; La recensione di Il filo del ricatto - Dead Man's Wire; RECENSIONI I Dead Man’s Wire – Il filo del ricatto: una storia vera dai risvolti attuali; Il filo del ricatto - Dead Man's Wire.

Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire, Gus Van Sant: «È fantascienza, ma il caso Kiritsis parla ancora dell’America di oggi»Il caso Kiritsis fu uno dei sequestri di persona più drammatici, bizzarri e complessi della recente storia degli USA in un’epoca dove la televisione ... ciakmagazine.it

Il filo del ricatto. Dead Man’s Wire, di Gus Van SantRacconta la provincia e gli abusi del capitalismo. Ma è anche un ironico umanissimo filo teso tra i personaggi e le vite. sentieriselvaggi.it

I consigli di #Wonderland Cosa vedere al cinema Dead Man's Wire (Il filo del ricatto) Diretto da #GusVanSant, il film parte da un fatto realmente accaduto: un uomo prende in ostaggio un altro uomo, legandogli al collo un filo il cui altro capo è legato al - facebook.com facebook

Dal 19 febbraio arriva in Italia "Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire". Un ritorno che riporta Gus Van Sant al centro della sua ossessione: l’America invisibile. Ce ne parla Paolo Nizza su #SkyInsider x.com