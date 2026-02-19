Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire recensione | Gus Van Sant dirige un Bill Skarsgård magnetico

La nostra recensione de Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire, film diretto da Gus Van Sant e tratto da una storia vera con protagonisti Bill Skarsgård e Dacre Montgomery. Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire vede Gus Van Sant firmare un thriller solido e controllato, ispirato alla vera storia del rapimento orchestrato da Tony Kiritsis negli anni ’70. Il film riflette sul potere dei media e sull’ambiguità morale di un uomo che si percepisce come giustiziere ma agisce da criminale. Bill Skarsgård offre un’interpretazione magnetica, ben sostenuto da Dacre Montgomery e da un cast di alto livello. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

