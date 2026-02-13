Sanremo non sono solo canzonette | previsti più di 200 milioni di introiti per il festival della canzone

Sanremo, non sono solo canzonette: previsti più di 200 milioni di introiti per il festival della canzone. Il Festival di Sanremo si conferma un ottimo introito per le casse dello stato, oltre che una tradizione popolare per la celebrazione della musica italiana. Quest’anno, la somma deriva soprattutto dagli sponsor, dalla vendita dei biglietti e dalla pubblicità televisiva, che ha registrato un incremento rispetto alle passate edizioni.

Il Festival di Sanremo si conferma un ottimo introito per le casse dello stato, oltre che una tradizione popolare per la celebrazione della musica italiana. In base alla verifica di Ey (Ernest young), nel 2026 la 76ª edizione si sta preparando a generare un impatto economico complessivo di 252,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 245 milioni dell'anno precedente. Insomma, la conseguenza sull'economia italiana si traduce in un valore aggiunto pari a circa 96 milioni di euro, assorbibile dal Pil, ma anche nell'innesco di 1300 posti di lavoro misurati con l'indice Fte (Equivalente a tempo pieno ndr), considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti.