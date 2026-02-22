Pusher ucciso a Rogoredo i racconti sull’agente Cinturrino | Duecento euro e cinque grammi di cocaina al giorno In cambio? La protezione

Il pusher ucciso a Rogoredo, Abderrahim Mansouri, morì dopo aver rifiutato di pagare 200 euro e consegnare cinque grammi di cocaina al giorno a un agente di polizia che offriva protezione in cambio. Testimoni raccontano che l’uomo aveva tentato di resistere alle richieste dell’agente, che aveva imposto il suo controllo sullo spaccio nel boschetto di Milano. La morte di Mansouri avviene in un contesto di scontri tra criminalità e forze dell’ordine.

Emergono sempre più nuovi elementi sulla morte di Abderrahim Mansouri, 28enne marocchino legato allo spaccio nel boschetto di Rogoredo a Milano, ucciso il 26 gennaio con un colpo di pistola alla testa durante uno scontro con la polizia. Prima di morire, Mansouri, secondo quanto riporta La Stampa, aveva confidato di aver ricevuto gravi minacce di morte. Al momento è indagato per omicidio volontario l’agente che avrebbe esploso il colpo, Carmelo Cinturrino. Mentre i suoi quattro colleghi dovranno rispondere di favoreggiamento e omissione di soccorso. Questo perché ci sarebbe stato un ritardo nell’avviso dei soccorsi. 🔗 Leggi su Open.online

