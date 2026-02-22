Il dilemma dei dazi e le performance della farmaceutica

Il dibattito sui dazi del governo Trump ha influenzato anche il settore farmaceutico italiano, che ha visto un calo nelle esportazioni verso gli Stati Uniti. Le tensioni commerciali hanno ridotto le consegne di alcuni farmaci e componenti, creando incertezza tra le aziende del settore. Le imprese italiane cercano nuove rotte e partner per compensare le perdite, mentre le autorità monitorano attentamente l’andamento del mercato globale. La situazione rimane volatile e in evoluzione.

Mentre ancora ci si interroga sull'impatto del botta e risposta del governo Trump sui dazi, forse è utile ricordare la dimensione di una delle locomotive della crescita italiana. Nel 2025 l'export della farmaceutica ha segnato un sonoro +28,5% rispetto al 2024. Il tutto a fronte "di una crescita del + 3,2% del complesso delle attività manifatturiere. Su 19 miliardi di euro di aumento complessivo delle esportazioni manifatturiere, ben 15 provengono dall'industria farmaceutica". A puntualizzarlo, dopo gli ultimi dati Istat sulle esportazioni e prima del 'caso dazi', è stato Marcello Cattani, presidente di Farmindustria.