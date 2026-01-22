Big tech e farmaceutica le 4 sfide per il futuro della salute

Big tech e farmaceutica stanno diventando protagonisti chiave nel settore della salute. Nel 2025, circa il 46% degli investimenti europei e americani in venture capital è stato indirizzato verso progetti di intelligenza artificiale, per un totale di 18 miliardi di dollari. Questi sviluppi pongono nuove sfide e opportunità per l’evoluzione dei servizi sanitari e delle tecnologie innovative.

Big tech e farmaceutica, un connubio destinato a plasmare sempre più il futuro della salute: nel 2025 il 46% degli investimenti dei venture capital europei e americani nel settore della salute si è concentrato in progetti di intelligenza artificiale, per un totale di 18 miliardi di dollari. A Davos, durante l'annual meeting 2026 del World Economic Forum, Porsche Consulting ha riunito big tech e aziende farmaceutiche per ragionare sull'intersezione tra questi due comparti strategici. "Lo sviluppo dei farmaci del futuro sarà ibrido e le big tech avranno un ruolo strategico nella creazione dei ' motori ': l'infrastruttura di calcolo, i foundation model e i software di simulazione.

