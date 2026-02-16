Il dilemma Sollicciano | Demolirlo? Bella utopia Le proposte dei garanti

Il garante delle carceri, Marco Ricci, ha definito impossibile la demolizione del carcere di Sollicciano, citando i costi elevati e i rischi per la sicurezza. Ricci ha anche sottolineato che l’edificio, costruito negli anni ’30, rappresenta un patrimonio storico della città e che le risorse necessarie per abbatterlo sono troppo grandi. La discussione sulla demolizione si accende anche tra i politici, con la sindaca Sara Funaro che spinge per l’opzione di ristrutturare, mentre la direttrice Valeria Vitrani insiste che il progetto di riqualificazione è già stato escluso. Nei prossimi mesi, le decisioni

Demolire o non demolire Sollicciano? La sindaca Sara Funaro, che non ha mai fatto mistero di abbracciare l'ipotesi dell'abbattimento, ha dichiarato di pensarla diversamente dalla direttrice Valeria Vitrani che, qualche giorno fa ha chiaramente detto che "non è nei piani". Ma è questo il dilemma? Il dibattito, pur partendo da un dato di fatto che è la condizione disastrosa del carcere e dalla condivisa necessità di metterci mano, sembra viaggiare su due binari paralleli. Quello ideale: disfarsi di una struttura fatiscente per sostituirla con una più moderna, "Io lo dico da sempre. Sollicciano va chiuso e rifatto" afferma Giuseppe Fanfani, garante de detenuti della Toscana.