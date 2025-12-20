Terni debutta il nuovo parcheggio in centro storico | Misura di sostegno alla rivitalizzazione commerciale e sociale

Un nuovo parcheggio in largo Cairoli è stato attivato – in via temporanea – con sosta gratuita e tempo massimo di permanenza individuato in trenta minuti. Lo ha spiegato l’assessore alla viabilità Marco Iapadre specificando che: “Questa regolamentazione è pensata per agevolare l’accesso e la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Cocaina, hashish e anfetamina, spacciatore in manette nel parcheggio di un centro commerciale a Terni

Leggi anche: “Amazon di Terni”, parcheggi gratuiti ed eventi: nasce il progetto “centro commerciale al centro”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Terni, nuova area commerciale Polymer: “Zona rivalutata dal degrado. Importanti investimenti grazie alle potenzialità del territorio”.

Terni, apre il mercato coperto di Largo Manni: un nuovo spazio aggregativo per la città - Quello di largo Manni riapre i battenti ma in una veste completamente rinnovata, non solo nella struttura, ma anche e soprattutto nella funzione e ... ilmessaggero.it

Enrico Brignano debutta al PalaTerni con “Bello di mamma!”: comicità, memoria e musica dal vivo - facebook.com facebook