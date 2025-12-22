Perugia l' azienda che redistribuisce gli utili | 725mila euro per premi welfare e sostegno ai dipendenti

L'azienda perugina che redistribuisce parte degli utili ai dipendenti. Per il 2025  Emmepi Group, spiega una nota, “ha stanziato complessivamente 725mila euro, destinati a un articolato pacchetto di misure che comprende premi di fine anno, strumenti di welfare aziendale e iniziative a carattere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

perugia l azienda che redistribuisce gli utili 725mila euro per premi welfare e sostegno ai dipendenti

© Perugiatoday.it - Perugia, l'azienda che redistribuisce gli utili: 725mila euro per premi, welfare e sostegno ai dipendenti

