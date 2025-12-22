Perugia l' azienda che redistribuisce gli utili | 725mila euro per premi welfare e sostegno ai dipendenti
L'azienda perugina che redistribuisce parte degli utili ai dipendenti. Per il 2025 Emmepi Group, spiega una nota, “ha stanziato complessivamente 725mila euro, destinati a un articolato pacchetto di misure che comprende premi di fine anno, strumenti di welfare aziendale e iniziative a carattere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Welfare e premi per i dipendenti: nel 2025 quasi 2.500 euro a testa per i lavoratori di Federcoop Romagna
Leggi anche: Welfare, firmata l’intesa. Ai dipendenti comunali 400 euro ’esentasse’
Cabina elettrica E-Distribuzione per ospedale da campo - Distribuzione, azienda del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha attivato una cabina box di ultima generazione, dotata di trasformatore ... tg24.sky.it
Firmato l’accordo nell’Azienda ospedaliera di Perugia - Dopo dieci anni di attesa si è concluso l’iter di confronto tra la direzione dell’azienda ospedaliera di Perugia e le organizzazioni sindacali con la firma dell’accordo sulla distribuzione del Fondo ... lanazione.it
SALDATORE. La Filiale di Ponte San Giovanni (PG), cerca per azienda di Perugia (PG) una/un saldatore. Per info e candidature cliccare il link nel primo commento. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi e a cittadini dell'Unione Europea o persone già in - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.