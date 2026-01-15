Decreto Pnrr arrivano la tessera elettorale digitale e la carta di identità valida a vita per gli over 70

Il Decreto PNRR introduce importanti novità per gli over 70, con l’emissione della tessera elettorale digitale e della carta di identità valida a vita. Le nuove carte di identità elettroniche, infatti, avranno una validità di 50 anni e potranno essere utilizzate anche per l’espatrio. Queste misure mirano a semplificare le procedure e migliorare l’accesso ai servizi per gli anziani, offrendo strumenti più duraturi e funzionali.

Le nuove carte di identità elettroniche rilasciate agli ultrasettantenni saranno valide per 50 anni – quindi a vita – e saranno utilizzabili anche ai fini dell’ espatrio. E’ una delle norme, già annunciata dal ministro della P.a Paolo Zangrillo, inserite nella bozza del decreto Pnrr. Le carte di identità elettroniche rilasciate prima dell’entrata in vigore del provvedimento saranno comunque utilizzabili oltre il termine di dieci anni, ma solo sul territorio nazionale o nei rapporti con le amministrazioni pubbliche nazionali come documenti di riconoscimento. Lo stesso provvedimento prevede inoltre il rilascio della tessera elettorale in formato digitale “sulla base dei dati integrati nell’ Anagrafe nazionale della popolazione residente “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Decreto Pnrr, arrivano la tessera elettorale digitale e la carta di identità valida a vita per gli over 70 Leggi anche: Tessera elettorale digitale e carta d’identità “senza scadenza” per gli over 70. Dati Isee a scuole, università e comuni. BOZZA Decreto PNRR Leggi anche: Gli over 70 non dovranno più rinnovare la carta d'identità: cosa cambia con il decreto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Decreto Pnrr, arrivano la tessera elettorale digitale e la carta di identità valida a vita per gli over 70 - Nel decreto PNRR arrivano la tessera elettorale digitale e la carta d'identità elettronica valida per tutta la vita per gli over 70 ... ilfattoquotidiano.it

