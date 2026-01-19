Carta d'identità per gli over 70 validità estesa a 50 anni | le novità e cosa cambia con il decreto Pnrr

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto PNRR ha previsto l’estensione della validità della carta d’identità a 50 anni per gli over 70, con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri burocratici. Questa novità rappresenta un cambiamento importante per gli anziani, garantendo maggiore comodità e sicurezza. Di seguito, vengono illustrate le principali caratteristiche e le implicazioni di questa misura.

La bozza del decreto PNRR introduce una carta d'identità con validità fino a 50 anni per gli over 70, riducendo rinnovi e burocrazia. Tra le novità anche tessera elettorale digitale, IT-Wallet e abolizione dell’obbligo di conservare le ricevute POS.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Decreto Pnrr, carta d’identità valida per 50 anni e tessera elettorale digitale: le novità
Il decreto legge collegato al PNRR in discussione al Consiglio dei Ministri propone due importanti misure di semplificazione: la validità della carta d’identità per 50 anni e l’introduzione della tessera elettorale digitale. Questi interventi mirano a semplificare le procedure amministrative, migliorando l’efficienza e l’accessibilità dei servizi pubblici per i cittadini.

Leggi anche: Gli over 70 non dovranno più rinnovare la carta d'identità: cosa cambia con il decreto

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.