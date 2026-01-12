Arrivano i nuovi Taxi in vista del Sigep pronte al debutto nove macchine a basso impatto ambientale

In vista del Sigep, principale evento internazionale di gelateria e pasticceria, arrivano le prime nove licenze taxi assegnate in seguito al bando del 2025. Le nuove vetture, progettate per ridurre l’impatto ambientale, rappresentano un passo importante verso un servizio di mobilità più sostenibile. Queste automobili saranno presenti durante il salone, offrendo un’opportunità concreta di innovazione e rispetto per l’ambiente.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.