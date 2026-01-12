Arrivano i nuovi Taxi in vista del Sigep pronte al debutto nove macchine a basso impatto ambientale
In vista del Sigep, principale evento internazionale di gelateria e pasticceria, arrivano le prime nove licenze taxi assegnate in seguito al bando del 2025. Le nuove vetture, progettate per ridurre l’impatto ambientale, rappresentano un passo importante verso un servizio di mobilità più sostenibile. Queste automobili saranno presenti durante il salone, offrendo un’opportunità concreta di innovazione e rispetto per l’ambiente.
Debuttano per il Sigep, il principale salone internazionale alle porte dedicato a gelateria e pasticceria, le prime nove licenze taxi delle 11 assegnate in seguito al bando indetto nel 2025. Per le due ulteriori licenze in attesa dell’operatività definitiva, mancano solo gli ultimi dettagli e i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
