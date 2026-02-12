Dopo la diagnosi di progeria, i genitori di Sammy Basso si sono trovati a vivere un momento difficile. Amerigo Basso e Laura Lucchin hanno ricordato il dolore e l’impotenza di fronte a una malattia rara, ma anche la forza di continuare a lottare. Sammy, che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi lo ha conosciuto, ora è ricordato attraverso una biografia scritta dai suoi genitori e Chiara Pelizzoni.

“ Sammy. Una vita da abbracciare ” è la biografia dedicata a Sammy Basso, morto nel 2024, firmata dai genitori Amerigo Basso e Laura Lucchin assieme alla giornalista Chiara Pelizzoni, responsabile dell’area Famiglia di Famiglia Cristiana. In 271 pagine, attraverso testimonianze di familiari, amici e persone che hanno lavorato con lui, il volume mostra come Sammy, affetto da una sindrome di invecchiamento precoce tra le più rare, abbia saputo trasformare quella condizione in una storia di consapevolezza e altruismo. “Una nave che conosceva la meta – scrivono i genitori – ma anche un capitano-esploratore, pronto ad aprire vie nuove”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la diagnosi di nostro figlio Sammy Basso eravamo impietriti. Progeria. Nel testamento ci ha scritto: tranquilli, è solo sonno arretrato”: così Amerigo Basso e Laura Lucchin

Approfondimenti su Sammy Basso

In un passaggio del libro si racconta che una sera, pochi giorni dopo la diagnosi, Laura lavava i piatti e piangeva in silenzio pensando di non essere vista. Sammy invece la stava osservando.

