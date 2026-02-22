Il dazio più potente? Un dollaro debole

Il dollaro debole ha causato un rallentamento nella crescita economica statunitense, secondo i dati del BEA. L’indebolimento della valuta ha influenzato le esportazioni e aumentato i costi di importazione, contribuendo a un incremento ridotto del PIL dell’1,4% nell’ultimo trimestre. Questa flessione evidenzia come il valore del dollaro possa incidere sulla salute dell’economia americana. Le autorità analizzano ora le implicazioni di questa tendenza sulla stabilità finanziaria del paese.

© Liberoquotidiano.it - Il dazio più potente? Un dollaro debole

La crescita economica americana rallenta a fine 2025. Secondo i dati del Bureau of Economic Analysis (BEA ovvero una sorta di ISTAT americana), il valore di tutti i beni e servizi prodotti negli Stati Uniti (cioè il Prodotto Interno Lordo o PIL che dir si voglia) è cresciuto solo dell’1,4% annualizzato nell’ultimo trimestre. Il dato tiene conto dell’inflazione. È in forte calo rispetto al 4,4% del terzo trimestre. Ed è comunque un dato molto al di sotto delle attese degli economisti che mediamente si attestavano intorno al 2,5%. C’è una spiegazione chiara dietro la brusca decelerazione; cionondimeno il dato della crescita americana è stato oscurato dalla decisione della Corte Suprema in merito alla bocciatura dei dazi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'exportIl prezzo del petrolio si ferma, non cala più come invece molti speravano. Europa, niente panico sul dollaro deboleQuando il dollaro perde terreno, molti in Europa si spaventano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dazi, Panetta: Serve un nuovo multilateralismo. Ripensare il commercio; Dazi, la furia di Trump: I giudici una vergogna: 10% in più a tutti; La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump. Il tycoon: Imporrò una tariffa extra a tutti del 10%; Lo chiamavano dittatore. Dazi, Trump firma l’ordine per il 10%: scatta il 24 febbraio per 150 giorniIntanto avvia altre indagini. Ci sono esenzioni per auto, farmaci, minerali critici e agroalimentare. Sostituisce temporaneamente il 15% per Europa, Giappone, ... repubblica.it La bocciatura della Corte sui dazi riequilibra i poteri sfaldati da TrumpLa sentenza sui dazi segna la prima vera battuta d’arresto del secondo mandato e riaccende i check and balances: giudici, legislatori e sondaggi mettono pressione alla Casa Bianca ... ilfoglio.it «Nella decisione sono stati influenzati dai poteri stranieri», ha affermato. Poi ha assicurato che questa sentenza «lo ha reso molto più potente» - facebook.com facebook