Il prezzo del petrolio si ferma, non cala più come invece molti speravano. Il motivo principale è la forza del dollaro debole, che rende più difficile esportare il greggio. Casi come quello del Venezuela e della Groenlandia alimentano l’incertezza sui mercati. In Italia, questa situazione si traduce in un calo dei consumi e le famiglie preferiscono risparmiare, temendo ulteriori ripercussioni.

Il prezzo del petrolio non scende più, il dollaro debole compromette l'export. I casi di Venezuela e Groenlandia alimentano l'incertezza, che in Italia spinge le famiglie a risparmiare, frenando i consumi. Il trend al ribasso del petrolio si è invertito a inizio 2026, il gas è a livelli più che doppi rispetto al 2019. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export

Approfondimenti su Petrolio Prezzo

L’economia italiana attraversa un periodo di stallo, influenzata da fattori come il dollaro debole, un export in calo e la ripresa del settore energetico.

Il 2026 si apre come un anno di attenzione per gli investitori, con il dollaro debole, la tecnologia selettiva e una maggiore prudenza nelle scelte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export

Ultime notizie su Petrolio Prezzo

Argomenti discussi: Birol (Aie): I prezzi di gas e petrolio resteranno bassi, l’Europa deve diversificare i fornitori; Previsioni Petrolio WTI: Prezzo sotto i 60,50 $ tra Tagli Temporanei all’Offerta e Rischi Geopolitici; Prezzo del gas in Europa, sfondata la quota dei 40 euro: non succedeva da marzo 2025; Birol: Energia, il gas resta cruciale. I prezzi scenderanno.

Il petrolio appeso a Trump. Ecco cosa si aspetta il mercato per il 2026La polveriera Iran e i giochi sul Venezuela tengono in ostaggio i prezzi del barile. Gli Stati Uniti hanno già vinto e rivendono il greggio di Caracas maggiorato del 30%. Cosa può cambiare (anche in m ... milanofinanza.it

Confindustria: economia quasi ferma, prezzo petrolio non scendeIl prezzo del petrolio non scende più, il dollaro debole compromette l'export, i casi di Venezuela e Groenlandia alimentano ... agenzianova.com

Svendesi: la Russia ha proposto all'India di acquistare nuovamente petrolio da lei, offrendo un prezzo di 24 $ al barile (fonte Ft) A dicembre l'Ural era venduto a una media (già bassissima) di 39,2 $ al barile, ma già alcune partite andavano all’India a prezzi tra x.com

L’aumento delle accise sul gasolio, il prezzo del petrolio ai minimi, le tensioni in Venezuela, Iran e non solo. Tutto questo va tenuto in considerazione per capire quanto costeranno benzina e diesel nei prossimi mesi: https://fanpa.ge/ixho1 facebook