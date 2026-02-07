europa niente panico sul dollaro debole

Quando il dollaro perde terreno, molti in Europa si spaventano. La tentazione di reagire è forte, si teme di perdere investimenti e di creare squilibri economici. Ma questa volta, gli esperti invitano alla calma. Nessun panico, perché la situazione non è così grave come sembra.

C’è una tentazione ricorrente, ogni volta che il dollaro si indebolisce: preoccuparsi. Temere fughe di capitali, squilibri commerciali, instabilità finanziaria. E’ una reazione comprensibile, ma sbagliata. Per l’Europa, oggi, un dollaro più basso non è un problema da subire: è un’opportunità da usare. Un dollaro debole rende le esportazioni europee più competitive, abbassa il costo delle importazioni di energia e materie prime denominate in valuta americana, alleggerisce la bolletta per imprese e consumatori. E’ ossigeno per un continente che deve rilanciare la produttività, non una minaccia alla stabilità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

