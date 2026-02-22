Il curling parla svedese alle Olimpiadi | che magia di Hasselborg la Svizzera di Tirinzoni si inchina

La vittoria della Svezia nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Cortina deriva dalla strategia vincente di Hasselborg, che ha guidato la squadra a un successo di misura contro la Svizzera. Tirinzoni, capitano svizzero, ha tentato di ribaltare il risultato con un ultimo tiro, ma ha sbagliato di poco. La finale ha attirato molti spettatori appassionati, che hanno seguito con attenzione ogni mossa sul ghiaccio. La medaglia d’oro svedese sarà una delle grandi emozioni di questa edizione.

La Svezia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali 2026, sconfiggendo la Svizzera per 6-5 nella finale andata in scena sul ghiaccio Cortina d’Ampezzo. Dopo aver primeggiato nel round robin (sette vittorie e due sconfitte) e aver sconfitto il favorito Canada campione del mondo in semifinale, le scandinave hanno battuto di misura anche le vice iridate in carica e hanno ampiamente meritato il titolo. La skip Anna Hasselborg, la vice e third Sara McManus, la second Agnes Knochenhauer e la lead Sofia Scharback hanno sovvertito il pronostico della vigilia contro la corazzata guidata da Silvana Tirinzoni e Alina Paetz, che perde un altro atto conclusivo ai massimi livelli dopo quelli degli ultimi due Mondiali contro il Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

Curling, Constantini e compagne aprono con una sconfitta alle Olimpiadi. L'Italia si inchina alla Svizzera

Curling, Svezia imbattibile alle Olimpiadi: cammino netto per Hasselborg. Gran Bretagna e Canada si rianimano

