La squadra svedese di curling, guidata da Anna Hasselborg, ha vinto la sua sesta partita di fila alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una strategia efficace e a una buona precisione nei tiri. La loro serie di successi le permette di mantenere il primo posto in classifica, mentre Gran Bretagna e Canada cercano di risollevarsi dopo recenti battute d’arresto.

La Svezia prosegue il proprio cammino da imbattuta nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, infilando la sesta vittoria consecutiva e confermandosi saldamente al comando della classifica generale. Anna Hasselborg e compagne sono state impeccabili contro la Svizzera, imponendosi per 6-4 contro le vicecampionesse del mondo: le scandinave sono state brave e optare per una mano nulla in avvio e poi hanno fatto la differenza nell’ottavo end, quando hanno strappato l’hammer alle avversarie con un punto pesantissimo che ha fatto la differenza. La Svezia svetta con un impeccabile 6-0 davanti agli USA (4-1), alla Corea del Sud (3-2), alla Svizzera (3-2) e alla Danimarca (3-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, Svezia imbattibile alle Olimpiadi: cammino netto per Hasselborg. Gran Bretagna e Canada si rianimano

La gara di curling a Cortina d’Ampezzo entra nel vivo.

Anna Hasselborg e la squadra svedese hanno vinto contro la Danimarca grazie a un ultimo tiro decisivo, mentre le svizzere hanno superato la Cina con un finale intenso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.