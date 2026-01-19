Il Milan si impone sul Lecce con un risultato di 1-0 a San Siro, grazie a una rete di Niclas Füllkrug. La vittoria permette ai rossoneri di mantenere il ritmo in campionato e di rafforzare la propria posizione in classifica, continuando a spingere l’Inter nella corsa ai vertici. La partita si è disputata in un’atmosfera di grande concentrazione, con il pubblico di San Siro che ha sostenuto la squadra fino alla fine.

Serata pesante a San Siro. Il Milan batte il Lecce 1-0 con una rete di Niclas Füllkrug e continua a mettere pressione all’Inter nella corsa ai piani alti. Il dato che colpisce arriva dalle tribune: 70.591 spettatori hanno accompagnato il successo rossonero, spingendo la squadra in una gara decisa sul filo. Una cornice da grande appuntamento, che certifica il momento e il peso della sfida. In tribuna autorità e volti noti del calcio italiano. Presenti il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e Igli Tare. A pochi posti di distanza anche Adriano Galliani, mentre in un altro settore era presente Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan-Lecce 1-0, San Siro spinge il Diavolo

Assente a san siro. Camarda infortunato. Dialoghi in corso tra Diavolo e Lecce. Stop al prestito?

Francesco Camarda non sarà presente domani sera a San Siro per Milan-Lecce, a causa di un infortunio. Sono in corso discussioni tra le due società riguardo al suo eventuale ritorno in prestito. La partita, in programma alle 20.45, vedrà dunque il giovane attaccante assente come avversario, mentre si valutano le prossime mosse sul suo futuro nel club.

Pronostico Milan-Lecce, il ventesimo è in arrivo: San Siro di nuovo stregato

Il match tra Milan e Lecce, valido per la ventunesima giornata di Serie A, si disputerà domenica alle 20:45 a San Siro. In questa partita, analisi delle statistiche, probabili formazioni e aggiornamenti sulla diretta tv e streaming offriranno un quadro completo per seguire l'incontro. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali nella corsa alla classifica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Milan-Lecce 1-0, gol e highlights: decide una rete di Fullkrug - Il Milan deve rispondere all'Inter per accorciare nuovamente la classifica e tenere a bada il Napoli. sport.sky.it