Non è mai troppo tardi per cambiare vita la psicologa Il coraggio non è atto impulsivo ma scelta ragionata
Il cambiamento di vita può sembrare difficile, ma non è mai troppo tardi per intraprendere una nuova strada. La psicologa sottolinea che il coraggio non è impulsivo, bensì una scelta ponderata, che richiede consapevolezza e realismo, indipendentemente dall’età. Un percorso possibile, anche di fronte alle paure e alle sfide che ogni fase della vita presenta.
Cambiare strada è una scelta complessa, spesso frenata dalla paura. Una psicologa spiega a Fanpage.it perché il cambiamento richiede realismo, consapevolezza e coraggio, a ogni età. 🔗 Leggi su Fanpage.it
