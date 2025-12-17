Non è mai troppo tardi per cambiare vita la psicologa Il coraggio non è atto impulsivo ma scelta ragionata

Il cambiamento di vita può sembrare difficile, ma non è mai troppo tardi per intraprendere una nuova strada. La psicologa sottolinea che il coraggio non è impulsivo, bensì una scelta ponderata, che richiede consapevolezza e realismo, indipendentemente dall’età. Un percorso possibile, anche di fronte alle paure e alle sfide che ogni fase della vita presenta.

Cambiare strada è una scelta complessa, spesso frenata dalla paura. Una psicologa spiega a Fanpage.it perché il cambiamento richiede realismo, consapevolezza e coraggio, a ogni età. 🔗 Leggi su Fanpage.it

