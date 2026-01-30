Eugenio Massetti, vicepresidente di Confartigianato e presidente di Confartigianato Lombardia, torna a parlare di problemi concreti che colpiscono imprese e cittadini. Con dati aggiornati, spiega che ora serve coraggio per affrontare burocrazia, tasse e giustizia, altrimenti rischiamo di restare impantanati. La politica si trova davanti a una sfida: agire subito o perdere ulteriore terreno.

Eugenio Massetti, vicepresidente nazionale Confartigianato e presidente di Confartigianato imprese Lombardia, ha sul tavolo numeri freschi. "I dati del 2025 sono in chiaroscuro, i fatturati sono diminuiti dell’1.5% sul 2024 e i due settori più in sofferenza sono manifatturiero a meno 3.6% e costruzioni a meno 2.7%, mentre i servizi salgono di un altro 1%, trend ormai di anni. Dentro questi numeri c’è un messaggio importante: le imprese che hanno resistito soffrono per l’aumento dei costi di produzione, assicurazioni, materie prime. Risposte date dal 65% delle imprese. Altri problemi sono mancanza cronica di manodopera qualificata, concorrenza degli abusivi, riduzione della domanda interna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Burocrazia, credito tasse e giustizia: per la politica è il tempo del coraggio

