Firenze | arriva collegamento pedonale tra via De Sanctis e piazza Nannotti
A Firenze è stato approvato il progetto per un nuovo collegamento pedonale tra via De Sanctis e piazza Nannotti. La giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, ha dato il via libera all’intervento, che mira a migliorare la fruibilità e la sicurezza delle aree pedonali in città. Questo intervento rappresenta un passo avanti nella riqualificazione degli spazi pubblici fiorentini.
Un nuovo collegamento pedonale a Firenze tra piazza Nannotti e via De Sanctis. La giunta di Palazzo Vecchio ha approvato il progetto definitivo su proposta dell’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
