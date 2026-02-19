La nuova Metro C prende forma C' è allerta meteo ASCOLTA il podcast di oggi 19 febbraio
La costruzione della nuova Metro C a Roma subisce un rallentamento a causa delle recenti allerte meteo. Le piogge intense e le abbondanti nevicate hanno causato ritardi nei cantieri e sospeso temporaneamente i lavori in alcune zone. Gli operai devono attendere condizioni più sicure per riprendere le attività. La pioggia continua a creare problemi anche alle strade circostanti, con allagamenti in diverse parti della città. La situazione rimane sotto controllo, ma si prevedono ulteriori disagi nelle prossime ore.
La nuova metro C prende forma, Gualtieri: Saranno stazioni bellissime e collegheremo Roma nordPatanè ha specificato che le talpe saranno calate una volta che a Farnesina avremo raggiunto il livello banchina, a circa 38 metri di profondità. I nuovi treni inizieranno ad arrivare nel 2027. romatoday.it
Metro C, da Chiesa Nuova al capolinea: ecco come saranno i cantieriCinque stazioni nuove di zecca. Due, Chiesa Nuova e Piazza Pia, saranno archeologiche, quindi come per Colosseo, Porta Metronia, San Giovanni e la fermata Venezia in costrizione, avranno ... ilmessaggero.it
