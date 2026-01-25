Lo sviluppo di State of Decay 3 procede secondo quanto comunicato da Xbox Game Studios. Dopo un periodo di silenzio e incertezza, le ultime notizie indicano che il progetto avanza regolarmente, offrendo fiducia agli appassionati. Restano da attendere ulteriori dettagli ufficiali, ma le recenti dichiarazioni sembrano confermare un percorso positivo per il titolo.

Dopo mesi di silenzio e crescente preoccupazione, arrivano segnali incoraggianti su State of Decay 3, cercando di rassicurare gli utenti preoccupati sul destino del gioco vista l’assenza di aggiornamenti da ormai molti mesi. A fare chiarezza, almeno in parte, è intervenuto Craig Duncan, capo di Xbox Game Studios, con le parole del dirigente che non forniscono date né dettagli concreti, ma sono comunque decisamente rassicuranti. Ebbene sì, secondo Duncan lo sviluppo sta andando nella direzione giusta. Nel corso di un’intervista a GamesRadar (grazie a PureXbox), Duncan ha evitato risposte dirette sul futuro annuncio del gioco, scherzando sul fatto che il reparto PR non gli permetterebbe di sbilanciarsi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Lo sviluppo di State of Decay 3 prosegue correttamente, rivela il boss di Xbox Game Studios

State of Decay 3: lo sviluppo procede al meglio, un aggiornamento da Microsoft.

