Il capo di Xbox Game Studios spiega perché hanno abbandonato l’aumento del prezzo dei giochi a 80 dollari

Recentemente si è discusso della possibilità di aumentare il prezzo dei giochi Xbox a 80 dollari, suscitando molte attenzioni. Tuttavia, Microsoft ha deciso di non procedere con questa modifica, chiarendo le ragioni di questa scelta e mantenendo gli attuali prezzi.

© Game-experience.it - Il capo di Xbox Game Studios spiega perché hanno abbandonato l’aumento del prezzo dei giochi a 80 dollari Negli ultimi mesi si è parlato molto di un possibile aumento dei prezzi dei videogiochi Xbox fino a 80 dollari, ma Microsoft ha fatto marcia indietro. A chiarire i motivi è stato direttamente Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, in una recente intervista, precisando che la decisione di fare dietrofront non è casuale né definitiva, ma frutto di un’attenta valutazione del mercato, delle reazioni del pubblico e del modo in cui oggi le persone giocano. Un cambio di rotta che racconta bene l’evoluzione della strategia Xbox. Inizialmente Microsoft aveva pianificato di alzare il prezzo di alcuni “full priced holiday releases” a 80 dollari, con The Outer Worlds 2 come primo titolo simbolo di questo nuovo standard. Game-experience.it Il capo di Xbox Game Studios commenta l'abbandono dei piani sull'aumento del prezzo dei giochi a 80 dollari - Matt Booty torna sull'argomento aumento di prezzo dei giochi, ribadendo l'idea di Microsoft di abbandonare il piano di portarli a 80 dollari per una strategia più flessibile. msn.com

