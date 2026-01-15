Ho perso quasi 20 chili Rossella Erra torna in tv dopo le feste e subito complimenti

Rossella Erra torna in tv dopo le festività, condividendo il suo percorso di perdita di quasi 20 chili. Negli ultimi mesi, il tema del cambiamento fisico è stato protagonista nello studio di La Volta Buona, diventando un racconto ricorrente. Un esempio di impegno personale e di trasformazione che ha attirato l'attenzione del pubblico, senza enfasi, con un tono sobrio e rispettoso.

Nelle ultime settimane, nello studio d i La Volta Buona, il tema del cambiamento fisico è tornato più volte al centro della scena, diventando quasi un racconto a puntate. Dopo l’intervento di Giovanni Ciacci, che aveva mostrato i risultati impressionanti della sua dieta con ben 55 kg persi, il pubblico ha iniziato a guardare con curiosità anche ad altri percorsi, meno clamorosi ma altrettanto significativi. Un racconto fatto di costanza, sacrifici e piccoli traguardi quotidiani, che si è sviluppato nel tempo davanti alle telecamere. A raccogliere idealmente il testimone è stata Rossella Erra, volto amatissimo dal pubblico e presenza fissa come tribuna del popolo a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

