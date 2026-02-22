Il bel gesto dello youtuber Luca Mastrangelo | dona ai gatti randagi i risarcimenti ottenuti dagli haters

Luca Mastrangelo, noto youtuber appassionato di calcio, ha deciso di donare 5mila euro ai gatti randagi di Bertinoro. La somma deriva dai risarcimenti ottenuti dopo alcuni commenti negativi online. Mastrangelo ha scelto di destinare i soldi all’associazione “I Bertinogatti” per sostenere le colonie feline locali. La sua scelta mira a aiutare gli animali abbandonati e a sensibilizzare sull’importanza di prendersene cura. La donazione ha già attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Luca Mastrangelo, noto youtuber calcistico di fede interista, ha devoluto 5mila euro all’associazione “I Bertinogatti” di Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena. Una cifra che non arriva da sponsor o campagne benefiche, ma dai risarcimenti ottenuti dopo aver portato in tribunale tre utenti che lo avevano preso di mira sui social con offese gravi e minacce personali. Mastrangelo è attivo su YouTube dal 2016. Il suo canale, dichiaratamente schierato dal punto di vista calcistico per l’Inter, lo rende spesso bersaglio di critiche e provocazioni. Ma c’è un limite che non intende più tollerare. “ Accetto lo sfottò, perché sono il primo a farlo – racconta a forlitoday. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dagli insulti social alla solidarietà: lo youtuber trasforma l'odio degli haters in cure per i gattini randagiLuca Mastrangelo, noto youtuber calcistico, ha deciso di trasformare gli insulti degli haters in aiuto concreto per i gattini randagi.

Coperte e cuscini per cani e gatti. Il dono dei cittadini ai randagiOgni anno, numerosi cittadini contribuiscono a migliorare la vita dei cani e gatti randagi del Lughese attraverso donazioni di coperte, cuscini e altri tessili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Atalanta-Napoli, anche Raspadori out: il bel gesto verso gli ex compagni – GdS; Sinner 'galantuomo' a Doha, il gesto che fa sorridere Mensik; L'avversario si fa male a centrocampo ma il centravanti si ferma. Che gesto di fair play in Prima Categoria! Il video; Fabregas: 'Bel Como, io chiedo scusa per quel gesto antisportivo. Modric? Livello fuori di testa'.

Zazzaroni: Saelemaekers, gesto del campione. Ieri il belga ha visitato i ragazzi sopravvissuti a Crans MontanaIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, racconta del bel gesto di Alexis Saelemaekers. Il calciatore rossonero ieri è andato a trovare Kean, uno dei ragazzi ... milannews.it

Il bel gesto dello Slavia Praga: in ginocchio sotto il settore ospiti dopo il ko con l'InterBella immagine a San Siro, dove i giocatori dello Slavia Praga hanno ringraziato i 2.752 tifosi cechi arrivati a San Siro per la partita con l’Inter, persa dalla formazione allenata da Jind?ich ... tuttomercatoweb.com

La Gazzetta dello Sport. . Quale Luca uscirà vincitore, scoprilo in "Inter Juve: Watch Party" ! Sabato alle 19:45, Sui canali Twitch e Yotube de La Gazzetta dello Sport! - facebook.com facebook