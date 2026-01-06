Ogni anno, numerosi cittadini contribuiscono a migliorare la vita dei cani e gatti randagi del Lughese attraverso donazioni di coperte, cuscini e altri tessili. Questi gesti semplici rappresentano un importante supporto alle strutture di accoglienza, offrendo conforto e calore agli animali in difficoltà. Un gesto di solidarietà che testimonia la sensibilità della comunità verso il benessere degli animali senza casa.

Sono tante, tantissime, le coperte, i pile, i lenzuoli e i cuscini donati dai cittadini per i cani e i gatti randagi gestiti dalle strutture presenti sul territorio del Lughese. Il punto di raccolta istituto all’interno di piazza Nuova a Bagnacavallo, grazie all’iniziativa dei gestori della Cantina di Piazza Nuova, è continuamente alimentato dall’arrivo di materiale utile per tenere al caldo gli ospiti del canile comprensoriale e dell’infermeria felina di Bizzuno e dell’associazione I Randagi della Bassa Romagna, che ha sede a Lugo. La prima grande consegna di coperte, pile, lenzuola e anche altro – guinzagli, cappottini per cani e pane secco – è avvenuta nella giornata di venerdì 2 gennaio, al canile gestito dal Cinoservizio e l’associazione Randagi guidata da Franco Capucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coperte e cuscini per cani e gatti. Il dono dei cittadini ai randagi

