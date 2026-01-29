Tanta ancora vita di Viola Ardone gruppo di lettura in Biblioteca

Venerdì 30 gennaio, la Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone” di Avellino apre le porte a un doppio appuntamento dedicato ai lettori. Un gruppo di lettura si riunirà per discutere di “Tanta ancora vita” di Viola Ardone, un momento in cui appassionati di libri si incontrano per condividere pensieri e impressioni. La serata promette di essere un’occasione di scambio e di scoperta, con partecipanti pronti a confrontarsi sulla storia e sui personaggi del romanzo.

Venerdì 30 gennaio la Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone” di Avellino ospiterà un doppio appuntamento dedicato alla lettura e alla condivisione culturale. Tra le iniziative in programma, spicca il gruppo di lettura rivolto agli adulti, pensato come momento di incontro, dialogo e approfondimento. Protagonista dell’incontro sarà il romanzo “Tanta ancora vita” di Viola Ardone, che verrà letto, commentato e analizzato collettivamente dai partecipanti, in un clima informale ma stimolante. L’iniziativa si inserisce nel percorso della Biblioteca volto a promuovere la lettura come esperienza sociale, capace di creare legami e favorire il confronto su temi attuali e universali.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Biblioteca Avellino

Alla Biblioteca Comunale "Aurelio Saffi" di Forlì nasce un nuovo gruppo di lettura dedicato ai più piccoli.

Ultime notizie su Biblioteca Avellino

