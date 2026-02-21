Il piccolo Domenico non ce l’ha fatta | la sua una morte quasi annunciata

Il bambino di due anni, Domenico, è morto a causa di un grave errore medico che ha compromesso le sue poche speranze di guarigione. Ricoverato da oltre due mesi all’ospedale “Monaldi” di Napoli, il piccolo combatteva contro una malattia cardiaca severa. Un intervento sbagliato ha peggiorato la sua condizione, rendendo impossibile il suo salvataggio. La famiglia si trova ora ad affrontare un dolore profondo e incertezze sul futuro. La sua morte ha suscitato molte domande sulla sicurezza delle cure.

La sua piccola vita era appesa ad un filo per un gravissimo errore medico. Aveva solo 2 anni, il piccolo Domenico, ricoverato da oltre due mesi all’ospedale “Monaldi” di Napoli per una grave malattia cardiaca. Sua mamma Patrizia non l’ha lasciato solo neanche per un momento, come tantissime altre persone si sono radunate e sono state vicine alla mamma e al piccolo. Ripercorriamo la sua vicenda e cosa è accaduto. Una storia che ha colpito davvero tutti e che nessuno ma si sarebbe aspettato ancora succedesse nel pieno dell’era tecnologica, dove gli errori, specie quelli medici, non dovrebbero più accadere.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

