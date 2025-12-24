Il sapore della solidarietà Penne pomodoro e affetto Porte aperte alla Caritas Volontari tra fornelli e tavoli

Il sapore della solidarietà si manifesta nella cura quotidiana offerta dalla Caritas, dove volontari preparano pasti caldi e accoglienti. Tra fornelli e tavoli, si crea un ambiente di ascolto e supporto per chi attraversa momenti difficili. Un gesto semplice ma importante, che rinnova l’impegno di offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, mantenendo sempre porte aperte e cuore aperto.

"Per noi sarà come ogni giorno, perché ogni giorno accogliamo i poveri, i senzatetto, le persone che attraversano momenti difficili". Paolo Falaguasta, direttore della Caritas, un punto di riferimento per il mondo della solidarietà. Anche ieri, già dalla mattina, erano aperte le porte. Per la prima colazione, poi per il pranzo. Un centinaio di volontari che rispondono presente e che, a gruppi, preparano tazze di latte nel freddo umido del mattino di chi vive per strada. Tagliatelle, penne e pomodoro per il pranzo nella mensa, i tavolini, volti che si ritrovano. "Sì, il Natale non viene solo il 25 dicembre, la solidarietà deve esserci sempre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sapore della solidarietà. Penne, pomodoro e affetto. Porte aperte alla Caritas. Volontari tra fornelli e tavoli Leggi anche: Solidarietà in tavola a Livorno: la vicepresidente regionale Diop e l'assessore Garufo tra i volontari della mensa Caritas Leggi anche: Caritas, riapre il dormitorio: porte aperte a chi ha bisogno di un letto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L’obiettivo di alcuni ricercatori è restituire al pomodoro il suo sapore tradizionale - Ritrovare il sapore vero del pomodoro, questa è la missione dichiarata da un gruppo di scienziati sulle pagine della prestigiosa rivista Science. ilfattoalimentare.it Pasta al pomodoro, per ogni variante un sapore (e un ricordo) - Si fa presto a dire pasta al pomodoro, ma dietro questa semplice definizione c’è un intero mondo di sapori e per quello che mi riguarda, anche di ricordi. repubblica.it Il Dolce Sapore della Solidarietà! Natale è alle porte e non c'è modo migliore di onorare questa festa scegliendo il nostro panettone artigianale e sostenendo le attività dell'associazione "Noi per Filippo ODV". Il nostro panettone è molto di più di un sempli - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.