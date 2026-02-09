L’esercito dei volontari Diciottomila in campo | Siete il segreto dei Giochi

Diciottomila volontari stanno già lavorando sodo per i Giochi di Milano e Cortina 2026. Sono loro a tenere tutto in movimento, dall’accoglienza agli eventi, senza clamore ma con tanta dedizione. La presidente del Cio, Kirsty Coventry, li ha chiamati “la fonte segreta della magia dei Giochi”. E ora, con l’apertura vicina, si vede bene quanto siano importanti. Sono il cuore di questa grande macchina, pronti a far funzionare tutto nel migliore dei modi.

Quando la presidente del Cio, Kirsty Coventry, li aveva definiti "la fonte segreta della magia dei Giochi Olimpici" mancavano ancora pochi giorni all'apertura di Milano Cortina 2026. "Siete le prime persone che atleti, famiglie e tifosi incontrano", aveva detto a Milano la numero uno del Comitato olimpico internazionale, ex nuotatrice plurimedagliata, rivolgendosi a una delegazione dei 18mila tra volontarie e volontari in campo in questa prima edizione diffusa dei Giochi invernali. Ieri, Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano-Cortina, durante l'evento ''Italian Sport Industry & Business Connections'' alla Cortina Dolomiti Lounge è andato oltre presentando un primo mini-bilancio del loro operato: "Mi sono arrivati grandi complimenti su di loro e questo mi rende orgoglioso".

