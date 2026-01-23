New York il sindaco Mamdani lancia la rivoluzione del bidet | Se ne usi uno non torni più indietro – Il video

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha promosso una campagna per l’utilizzo del bidet, sottolineando i benefici di questa abitudine. In un video, Mamdani evidenzia come il uso del bidet possa rappresentare una scelta sostenibile e più igienica. Questa iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sui vantaggi di un gesto semplice ma efficace, contribuendo a migliorare le pratiche di igiene personale e il rispetto per l’ambiente.

C’è una piccola, sorprendente “rivoluzione” che il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di guidare. E non ha a che fare con bilanci o grandi opere, ma con il bidet. Il primo cittadino della Grande Mela vorrebbe infatti installare il sanitario – amatissimo in Italia e in India, Paese d’origine dei suoi genitori – nella residenza ufficiale di Gracie Mansion, nell’Upper East Side. Del resto, ogni sindaco di New York ha lasciato il proprio segno nella storica dimora: Mike Bloomberg, pur preferendo vivere nella sua townhouse privata, autorizzò una profonda ristrutturazione interna. Ed Koch, invece, optò per un barbecue da interno.🔗 Leggi su Open.online

La rivoluzione del bidet a New York: il progetto del sindacoZohran Mamdani, l giovane sindaco di New York, vuole installare dei bidet nella residenza ufficiale del primo cittadino. mam-e.it

Una volta che ne usi uno è difficile dimenticare quanto ci si senta più puliti: la rivoluzione del bidet del sindaco di New York MamdaniZohran Mamdani porta il bidet a Gracie Mansion. Un cambiamento culturale che unisce igiene ed ecologia, già in crescita negli USA ... ilfattoquotidiano.it

