I padroni di casa stordiscono la capolista della Liga nei minuti di recupero

Il Real Madrid ha perso contro l’Osasuna nei minuti di recupero, lasciando sfumare un’occasione importante di allungare in classifica. La squadra di casa ha pareggiato una partita combattuta, sfruttando un colpo di testa al 92° minuto. La sconfitta ha causato delusione tra i tifosi e ha riacceso le speranze delle rivali. La squadra madrilena ora si trova a un passo dal perdere terreno in campionato.

2026-02-21 21:48:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Real Madrid ha sprecato la possibilità di portarsi cinque punti di vantaggio in testa alla Liga perdendo in extremis contro l’Osasuna sabato. Il nuovo allenatore Alvaro Arbeloa stava cercando di diventare il terzo allenatore nella storia del club a vincere le sue prime sei partite di campionato, ma quella speranza è stata interrotta grazie al gol vincente di Raul Garcia all’Estadio El Sadar nei minuti di recupero. Il rigore di Ante Budimir aveva già portato i padroni di casa in vantaggio nel primo tempo, ma i Blancos hanno risposto dopo l’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Eccellenza. Il Perignano punito nei minuti di recupero. Sfuma l’assalto sul campo della MasseseIl Perignano subisce una sconfitta all'ultimo minuto durante la trasferta contro la Massese, che si impone per 2-1.

Cronaca, risultato e gol mentre i padroni di casa usurpano il Barcellona in testa alla Liga senza Kylian MbappeVinicius Junior ha segnato due rigori e ha guidato il Real Madrid alla vittoria contro la Real Sociedad, lasciando il Barcellona in vetta alla Liga senza la presenza di Kylian Mbappe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Brolo, il paese sul Lago d'Orta dove i gatti sono i padroni di casa; Crotone, frenata sul campo del Picerno: finisce 3-1 per i padroni di casa; FLASH| Novità verso Pisa-Milan: i padroni di casa perdono un titolare, Allegri lascia un Big in panchina; Sei Nazioni U20: l’Italia sogna il colpaccio a Cork, ma l’Irlanda passa 30-27.

Ravenna-Juventus Next Gen 2-0: termina il secondo tempo, vincono i padroni di casa16:35 - TRIPLICE FISCHIO, VINCE IL RAVENNA. Secondo tempo di gestione per i padroni di casa. Nonostante le occasioni per andare sul 3-0, il Ravenna conclude il match in 9 uomini per le espuksioni di.. tuttojuve.com

I padroni di casa centrano due traverse e passano nel finale. Pro Patria, la risalita si ferma a Trento. Sconfitta servita in cinque minutiAl Briamasco di Trento, davanti a 1.300 spettatori, la Pro Patria torna a perdere, prima di affrontare nel prossimo ... sport.quotidiano.net

Osasuna ha perso l'ultimo incontro contro il Real Madrid, che si prepara a sfidare i padroni di casa. La partita si gioca sabato nella venticinquesima giornata della Liga, con il Madrid che punta a consolidare la sua posizione in classifica x.com

Clamoroso nella Liga! L’Osasuna dell’ex Crotone Ante Budimir batte il Real Madrid: ai Blancos di Álvaro Arbeloa non basta il gol di Vinícius Júnior per evitare il ko, domani il Barcellona può ritornare la capolista - facebook.com facebook