Eccellenza Il Perignano punito nei minuti di recupero Sfuma l’assalto sul campo della Massese
Il Perignano subisce una sconfitta all'ultimo minuto durante la trasferta contro la Massese, che si impone per 2-1. Nonostante una prestazione combattiva, i biancorossi vengono puniti nei minuti di recupero, lasciando sfumare un risultato positivo e interrompendo la loro striscia di successi.
MASSESE 2 FRATRES PERIGNANO 1 MASSESE: Gatti, Grasso (26’ st Favret), Marchini (26’ st Centoze), Lucaccini, Zavatto, Bechini (1’ st Bigini), Lucchesi (40’ st Biagi), Caponi, Buffa (45’ st Babacar), Papi, Bertipagani. All. Marselli. FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi (14’ st El Ouardi), Remorini, Passerotti, Vittorini, Meucci, Remedi (40’ st Pagni), Mearini (25’ st Garunja), Stringara (14’ st Regoli), Giordani (45’ st Lovo). All.Fanani. Arbitro: signora Foresi di Livorno. Marcatori: al 25’ pt Lucchesi, 22’st El Ouardi, 49’ st Zavatto. I Fratres Perignano tornano via da Massa con una sconfitta di misura, maturata in pieno extra time, che la penalizza oltremodo e apre a legittime recriminazioni. Sport.quotidiano.net
