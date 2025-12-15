Il Perignano subisce una sconfitta all'ultimo minuto durante la trasferta contro la Massese, che si impone per 2-1. Nonostante una prestazione combattiva, i biancorossi vengono puniti nei minuti di recupero, lasciando sfumare un risultato positivo e interrompendo la loro striscia di successi.

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Perignano punito nei minuti di recupero. Sfuma l'assalto sul campo della Massese

MASSESE 2 FRATRES PERIGNANO 1 MASSESE: Gatti, Grasso (26’ st Favret), Marchini (26’ st Centoze), Lucaccini, Zavatto, Bechini (1’ st Bigini), Lucchesi (40’ st Biagi), Caponi, Buffa (45’ st Babacar), Papi, Bertipagani. All. Marselli. FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi (14’ st El Ouardi), Remorini, Passerotti, Vittorini, Meucci, Remedi (40’ st Pagni), Mearini (25’ st Garunja), Stringara (14’ st Regoli), Giordani (45’ st Lovo). All.Fanani. Arbitro: signora Foresi di Livorno. Marcatori: al 25’ pt Lucchesi, 22’st El Ouardi, 49’ st Zavatto. I Fratres Perignano tornano via da Massa con una sconfitta di misura, maturata in pieno extra time, che la penalizza oltremodo e apre a legittime recriminazioni. Sport.quotidiano.net

Massese-Fratres 2-1 È andato in scena questo pomeriggio allo Stadio Gianpiero Vitali il derby toscano tra Massese e Perignano, valevole per il campionato di Eccellenza.