Ecovacs Robotics automatizza tutta la casa | dai vetri al giardino

Ecovacs Robotics ha presentato una serie di prodotti che automatizzano le faccende di casa e giardino. Tra i marchi, GOAT, WINBOT e DEEBOT, ognuno si dedica a un settore specifico. I tosaerba di Ecovacs sono disponibili in versioni per i giardini di casa e anche per spazi più grandi, con modelli più professionali. I robot lava-vetri WINBOT e i robot per la pulizia dei pavimenti DEEBOT si integrano facilmente negli ambienti domestici, semplificando le faccende quotidiane. L’azienda punta a

GOAT, WINBOT e DEEBOT: sono questi i tra brand di ECOVACS che rappresentano rispettivamente la gamma di tosaerba, con modelli per giardini privati e versioni più professionali per i prati di grandi dimensioni, la gamma di robot lava-vetri e quella dei robot per la pulizia dei pavimenti. GOAT: i tosaerba per il giardino. Le due nuove serie di robot tosaerba si chiamano GOAT O e GOAT A. La prima è una gamma pensata per giardini di dimensioni piccole e medie, i classici spazi privati che spesso presentano ostacoli visto che sono vissuti e, magari, possono anche proporre una complessità maggiore fatta di corridoi stretti o zone d'erba non regolari.

